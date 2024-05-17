Memurlara çek, kupon ve nakit ödemeler kaldırıldı

Ekonomi yönetiminin kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, memurlara verilen çek, kupon ve nakit ödemelerinin de kaldırıldığı bildirildi. Yıllık ücretli izinlere ilişkin maddelerin de yer aldığı genelgeye göre, ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak.

Güncel 17.05.2024 09:29 Giriş: 17.05.2024 09:29

Güncelleme: 17.05.2024 09:36 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos