Memurları bile AKP’ye üye yaptılar

BirGün\ANKARA

Ankara’nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yaşayan çok sayıda yurttaşın bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldığı ortaya çıktı.

BirGün yazarı Doğan Tılıç ile Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin üye yapıldıklarının açığa çıkmasından sonra çok sayıda yurttaş da e-Devlet üzerinden bilgilerini sorguladıklarında AKP üyesi olarak kaydedildiklerini gördü.

Kayıtlarını silen yurttaşlardan bazıları da “sahtecilik” suçlamasıyla su ç duyurusunda bulundu.

Sincan, Etimesgut ve Eryaman’da aynı sokakta ya da aynı sitede yaşayan yurttaşların tamamına yakını yerel seçimlerden yaklaşık bir ay önce 2024 Şubat ayında AKP’ye üye yapıldığını gördü.

"TATİLDEYİM, DÖNÜNCE BİR BAKAYIM"

Üye yapılanlar arasında siyasi partilere üyeliği yasak olan devlet memurları da bulunuyor.

BirGün’ün ulaştığı ve AKP’nin en yüksek üyeye sahip olmakla övündüğü Sincan’ın AKP İlçe Başkanı Mustafa Özcan sahte üyeliklerle ilgili soruya, "Tatildeyim, dönünce bir bakayım" karşılığını vermekle yetindi.