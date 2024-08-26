Memurları yine Erdoğan’ın programına götürdüler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş’taki Malazgirt Milli Park Alanı’nda düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Muş ile çevre kentlerdeki memurların da Erdoğan’ın katıldığı programa götürüldüğü öğrenildi. Alana girişte su dahi alınmadığı, sıcak havada memurların yaklaşık iki saat boyunca Erdoğan’ın kürsüye çıkıp konuşmasını yapması için bekletildiği bildirildi.

BirGün’e konuşan memurlar, “2 saat Erdoğan’ı bekledik ve alandan çıkışları kapattılar. Konuşması sadece 15 dakika sürdü ve sonra program bitti. Tahminen binin üzerinde servis aracı ile otobüs vardı ve bunları yarısı kamu personelinin taşındığı araçlardan oluşuyor” dedi.

Öte yandan programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Okçular Vakfı Başkanı AKP’li Haydar Ali Yıldız da yer aldı.