Memurların çalışma şartlarında değişiklik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 10 maddesi kabul edildi.

Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'daki düzenlemeyle, uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLAR

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'daki değişiklikle, vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Kuruluşuna İlişkin Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin atama şartları düzenlenecek. Kurul üyelerinin Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekecek.

TRT'YE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'ndaki düzenlemeyle, TRT Genel Müdürü'ne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücreti ikramiye dahil ödenecek. Aylık ödemelerde ek gösterge, kıdem ve taban aylıkları ile sosyal yardım, zam ve tazminatlar esas alınacak.

Aynı kanundaki değişiklikle, TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek.

Yönetim Kurulu, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek.

Kurumun ve payına bakılmaksızın Kurum tarafından kurulan veya satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin, her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşullar gözetilmek suretiyle, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri esas alınarak, yönetmelikle düzenlenecek.

Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenecek.

Kurum personeli Genel Müdür onayı ile TRT'ye ait şirketler ile ortak olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu başkanı ve/veya üyesi olarak görevlendirilebilecek. 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi hariç diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, bu kişilere ödenecek ücret, görevlendirildikleri şirketin yönetim kurulunca belirlenecek. Söz konusu personelin kadroları ve pozisyonları ile ilişkileri devam edecek, personel bu kadroya ilişkin haklarını almayı sürdürecek.

TRT PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARINI CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca tespit edilecek.

Kurumda kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususlar Yönetim Kurulunca düzenlenecek. Bu personelin ünvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılabilecek. Özel hukuk hükümlerine tabi personel yönetici kadrolarında görevlendirilebilecek.

Genel Müdürlük personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak ve bunlar hakkında soruşturma izni Genel Müdür tarafından verilecek.

TRT'de görevli kadrolu veya özel hukuk hükümlerine tabi personele, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere Genel Müdürü'nün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

TRT'nin, istihdam fazlası personel olarak nakle tabi tutulan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir göreve atanan personeli, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarını almaya devam edecek.

Kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi 20 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.