Memurların mücadelesi sonuç verdi: Meclis’ten yetki alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kamu emekçilerinin toplu sözleşme mücadelesi olumlu sonuç verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yasal sınırın üzerinde sözleşme imzalamak için yetki isteyeceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurların toplu sözleşme görüşmelerinde sosyal denge tazminatında yapılan kesintiler sebebiyle yapılan mücadele sonuç verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, Genel Sekreter Barış Karcı’yı görevlendirdi.

Karcı, yetkili sendika olan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube yürütme kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi. Tugay’ın yasal sınırın aşılması için meclisten yetki isteyeceğini belirtmesi sonrası memurlar ise eylemi erteleme kararı aldı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, “Şube yürütme kurulumuz, yetki istenmesi önerisini emekçilerin kararlı ve direngen mücadelesi sonucunda atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirmektedir. Direnen ve talepleri için kesintisiz mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri, bir kez daha birleşen emekçilerin örgütlü gücünü göstermiştir. Sendikamız genel merkezi, başından beri hem eylemlerimize gösterdiği katılım hem de Ankara’da yürüttüğü görüşmeler ile sürecin takipçisi ve savunucusu olmuştur. Yapılan görüşmede; kazanılmış haklarımızdan geriye gidecek bir sözleşmenin emekçilerce kabul edilmesinin mümkün olmadığı özellikle vurgulanmış olup, son sözü ise her zaman olduğu gibi yine yapılacak referandum ile emekçilerin söyleyeceği de ifade edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca şube yürütme kurulu üyelerinin gözlemci olarak belediye meclisine katılacağı, gelişmeleri ise kamu emekçilerine duyuracağı belirtildi.