Memurların TİS mücadelesi devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kamu emekçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık sonrası eylemlerini sürdürüyor. Oturma eylemi gerçekleştiren emekçiler, yönetime tepki göstermek amacıyla ağızlarını bantladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan kamu emekçilerinin Sosyal Denge Tazminatı (SDT) üzerine anlaşma sağlanamaması ve toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanmasının ardından başlayan eylemleri sürüyor.

Tüm Bel-Sen’de örgütlü memurlar Kültürpark’ta bulunan 1 No’lu Hol önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından emekçiler, oturma eylemi gerçekleştirdi ve yönetime tepki göstermek amacıyla ağızlarını bantladı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş tarafından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sendikal haklarını kullanarak tepkilerini gösteren memurları tehdit ettiğini söyledi. Keleş, “Sayın Tugay, kamu gücünü kullanarak soruşturma açacağını ve en ağır cezayı vereceğini ifade ediyor. Bu açıklamaları ile soruşturmayı yürüten kamu görevlileri üzerinde en ağır cezanın verilmesini talep ederek baskı oluşturmak istiyor” dedi.

Keleş, “Madem sendikaları yok sayıyordunuz, neden ziyaretiniz sırasında ‘İstersem yaparım, istemezsem yapmam’ demediniz. Burada belediye memurlarını gerçek olmayan suçlamalarla itham ederek, baskı ve tehdit dilini kullanarak siyaset yapan birisi varsa, kusura bakmayın o da sizsiniz” diye konuştu.

“SİYASALLAŞTIRILMADAN AYDINLATILSIN”

Keleş şunları dile getirdi: “Geçtiğimiz hafta İzmir’de yaşanan yağış nedeniyle 2 yurttaşımızın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmanın tüm boyutları ile araştırılması yerine siyasal bir çekişmeye döndürülmek istendiğini görüyoruz. İZSU genel müdürlerinin de içinde bulunduğu çok sayıda çalışma arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Emek örgütü olarak olayın siyasallaştırılmadan tüm boyutları ile aydınlatılmasını eksiği, hatası ve ihmali olanların cezalandırılmasını ve bir daha böyle olaylar yaşanmaması için önlemlerin alınmasını istiyoruz.”