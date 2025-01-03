Memurun alacağı maaş, kira zammını karşılamaya yetmiyor!

İktidar kalıcı refah artışı ve düşük enflasyon için sabır istemeye devam ederken halk, giderek derinleşen ekonomik krizin içine itiliyor. Memura son bir yılda yapılan toplam zam oranı, kira artış oranını karşılamaya yetmiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03, yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 arttı. Verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı. Açıklanan Aralık 2025 enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı ise yüzde 58,51 oldu.

ZAM ORANI KİRA ARTIŞINI KARŞILAMAYA YETMİYOR

Açıklanan zam oranına göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. Ocak 2024'te en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya yükselmişti. Buna göre en düşük memur maaşına yapılan zam oranı son 1 yılda yüzde 33 seviyesinde kaldı.

Verilere göre, bir yıllık dönemde maaşına yüzde 33 seviyesinde artış yapılan bir memur, Ocak 2025 yılında kirasına yüzde 58,51 oranında zam gelecek. Bir başka deyişle memurun aldığı zam oranı, kirasına yapılan artış oranını karşılamayacak.

MİLYONLAR SEFALET ÜCRETİNE MAHKUM

Öte yandan iktidar, 2025 yılı için belirlediği asgari ücretle de milyonlarca yurttaşı sefalete ve yoksulluğa mahkum etti. Senede tek zam yapılan asgari ücret yüzde 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ'in son araştırmasına göre 21 bin TL’yi aşan açlık sınırı maaşlar çalışanın cebine girmeden asgari ücretle denkleşti.