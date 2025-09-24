Menajer, oyuncu, senarist, şarkıcı, komedyen: Kültür alanına tam abluka!

AKP iktidarının muhalefet üzerinde kurduğu siyasi baskılara, kültür-sanat alanına yönelik sindirme politikası eşlik ediyor. Ünlüler dünyasında hiçbir “aykırı sese” tahammül edilmezken, bu anlayışa uygun şekilde son dönemde menajerler, şarkıcılar, oyuncular, senaristler ve komedyenler gözaltı, ev hapsi, tutuklama ve yurtdışına çıkış yasaklarıyla karşı karşıya kalıyor. Yargının uç uygulamalarıyla, adli tedbirler birer cezalandırma yöntemine dönüşüyor.

Son dönemde yaşananlardan bazıları şöyle: