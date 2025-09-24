Menajer, oyuncu, senarist, şarkıcı, komedyen: Kültür alanına tam abluka!
İktidarın muhalefet üzerinde kurduğu siyasi baskılara, kültür-sanat alanına yönelik sindirme politikası eşlik ediyor. Ünlüler dünyasında hiçbir “aykırı sese” tahammül edilmezken, gözaltı, ev hapsi, tutuklama ve yurtdışına çıkış yasakları birer ceza yöntemine dönüştürülüyor.
AKP iktidarının muhalefet üzerinde kurduğu siyasi baskılara, kültür-sanat alanına yönelik sindirme politikası eşlik ediyor. Ünlüler dünyasında hiçbir “aykırı sese” tahammül edilmezken, bu anlayışa uygun şekilde son dönemde menajerler, şarkıcılar, oyuncular, senaristler ve komedyenler gözaltı, ev hapsi, tutuklama ve yurtdışına çıkış yasaklarıyla karşı karşıya kalıyor. Yargının uç uygulamalarıyla, adli tedbirler birer cezalandırma yöntemine dönüşüyor.
Son dönemde yaşananlardan bazıları şöyle:
- Menajer Ayşe Barım hakkında önce sektörde tekelcilik yaptığı iddiasıyla yandaş medyada haberler yaptırıldı. Ardından bu konuda inceleme başlatıldı. Sonrasında ise Gezi Direnişi’ne sanatçıları zorla getirdiği suçlamasıyla Barım tutuklandı. Barım’a “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçlaması” yöneltildi.
- Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu AKP’ye yakın şirketlere yönelik başlatılan boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle 3 Nisan’da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağıyla serbest kalan Üzümoğlu’nun Yunanistan’da sergilediği tiyatro oyununa katılması böylece engellendi.
- Son aylarda konserlerinde atılan ‘hak hukuk adalet’ sloganlarıyla dikkat çeken ve özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören Manifest grubunun öncelikle konserleri iptal edildi. Ardından İstanbul’daki artı 18 yaş konserlerinde ettikleri danslar nedeniyle grup üyeleri hakkında ‘müstehcenlik’ soruşturması açıldı. Grup üyelerine yurtdışına çıkış yasağı verdi. Grup Türkiye turnelerini iptal etmek zorunda kaldı.
- Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında senaryosu nedeniyle RTÜK inceleme başlattı. Diziden Türk aile yapısının aşağılandığı iddia edildi. Ardından Senarist Merve Göntem bir yıl önce yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı. Göntem de yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
- En dikkat çeken olaylardan birisi ise Mabel Matiz’in başına gelenler oldu. Perperişan şarkısındaki sözler nedeniyle önce yine hedef gösterildi. Şarkı erişime engellendi. Matiz hakkında İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Ardından jet hızıyla soruşturma açıldı. Polis eşliğinde adliyeye götürülen Mabel Matiz de yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
- Son olarak YouTube’da uzun süredir en çok izlenen programlardan biri olan Soğuk Savaş’ta yapılan şaka nedeniyle öncelikle program sosyal medyada hedef gösterildi. Soydemir, sosyal medya hesabından özür diledi. Buna rağmen programın sunucusu Boğaç Soydemir ve şaka sırasında yayında olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Soydemir ve Akgün dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.