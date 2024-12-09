Menbiç, SMO kontrolüne geçti

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolü altındaki Menbiç'in tamamını ele geçirdi.

Operasyon kapsamında Menbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyüne giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

YPG, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altındaki en faal ve hakim konumda bulunuyor. Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO, 1 Aralık'ta YPG'nin 8 yıldır elinde tuttuğu Tel Rıfat'ı da ele geçirmişti.

Menbiç ve Tel Rıfat, Fırat Nehri'nin batısında SDG kontrolündeki son iki bölgeydi.

Arap ve Kürtlerin yaşadığı ve halkının çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Menbiç, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Kent, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) denetimine geçti. Daha sonra 2014 yılında IŞİD, kentin kontrolünü ele geçirdi.

Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından SDG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti IŞİD'den geri almıştı.

Kentte sivil idarenin yürütülmesi ve temel hizmetlerin sağlanması ise Menbiç Sivil Konseyi tarafından yapılıyordu.