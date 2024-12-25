Menbiç’te çatışma

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Suriye’de çatışmalar, pazarlıklar ve nüfuz mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Suriye Haber Ajansı’na göre, Beşar Esad’ı deviren cihatçı grupların komutanları, yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Toplantıda yeni yönetim, "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda silahlı gruplarla anlaştı.

Silah bırakan cihatçı gruplar arasında Suriye Milli Ordusu, Özgür Suriye Ordusu, Ahrar el-Şam Tugayı, Ulusal Devrimci ve Muhalif Güçler Koalisyonu gibi yapılar var.

Şara daha önce yaptığı açıklamada, Suriye’de hiçbir gruba silah bulundurma izni verilmeyeceğini bildirmişti. Geçtiğimiz hafta da Geçiş Hükümeti Başkanı Muhammed Beşir, eski ordu subayları ve silahlı grupların İçişleri Bakanlığı’na bağlanacağını duyurmuştu.

SDG TAARUZA GEÇTİ

Cihatçı gruplar Şam’da silah bırakırken ülkenin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Tişrin Barajı ve Minbic’in doğusunda Suriye Milli Ordusu’na (SMO) karşı taarruza geçti.

SDG açıklamasında bölgedeki bazı köylerin Türkiye destekli SMO’dan alındığı bildirildi. SDG ile SMO arasında 8 Aralık’ta HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesinin ardından başlayan çatışmalar ABD’nin devreye girmesiyle durmuştu. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD arabuluculuğunda bir ateşkes imzalandığını belirtmişti. Ancak buna rağmen çatışmalar ara ara devam etmişti.

ABD GÜÇLERİ KOBANİ’DE

Kürtlerin oluşturduğu Rojava Özerk Yönetimi'ne bağlı medya kaynakların açıklamasına göre, Türkiye’ye ait SİHA’nın

Kobani sınırındaki Sırrin kasabasını bombaladığı ileri sürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, SDG ve SMO arasındaki gerilimin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun Suriye'deki herkes için “dramatik sonuçlar” doğurma riskinin bulunduğunu belirtti.

Pedersen, Reuters’e verdiği demeçte, "Eğer kuzeydoğudaki durum doğru şekilde ele alınmazsa, bu, tüm Suriye için çok kötüye işaret olabilir" ifadelerini kullandı. Siyasi bir çözümün “ciddi tavizler gerektireceğini” belirten BM Temsilcisi, bunun Şam'daki yeni yönetimin liderliğindeki “geçiş safhasının” bir parçası olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Pedersen, HTŞ lideri Muhammed el Colani ile geçen hafta Şam'da yaptığı görüşmelere de değindi. Colani'nin kendilerine “herkesi kapsayacak geçiş düzenlemelerine bağlı” olduklarını söylediğini anlattı.

Öte yandan ABD ve Fransa'nın Rojava Kürtlerinin siyasi birliğini sağlama ve Şam ile ortak bir heyet olarak görüşme yönündeki çabaları sürüyor.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile ENKS heyetinin bir araya gelmesinden bir gün sonra dün de Fransız heyeti ENKS ile buluştu.