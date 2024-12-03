Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'e makam odasında saldırı!

İzmir'de Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makam odasında darbedildi.

Olay, saat 12.30 sırasında Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında meydana geldi.

Yakup T. isimli şahıs, bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmek için makam odasına gitti.

Görüşme sırasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yakup T, tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'i darbetti.

Sönmez'in şikayetçi olmasının ardından polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

TEK GÖZÜNDE YÜZDE 80 GÖRME KAYBI OLUŞTU

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sönmez, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bildirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

"ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI"

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Menderes Belediye Başkanlığı'nda, bugün saat 12.30 sıralarında, 'darp edilen şahıs' ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine süratle intikal etmişlerdir. Yapılan araştırmada, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’e yumruk atıldığı iddiasıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir" denildi.

MENDERES BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Menderes Belediyesi tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, adli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez makamında görevi sırasında bir grup tarafından darp edilmiştir. Yaşanan olay sonrası Belediye Başkan Yardımcımız hastanede tedavi altına alınmış olup, konuyla ilgili adli soruşturma işlemi başlamıştır. Yaşanan durum nedeniyle Belediye Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun diliyor, sorumluların en kısa sürede yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz."

İMAR MÜDÜRÜ BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Öte yandan geçen 8 Ağustos'ta Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen de İnönü Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmış, olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden Murat Özcan tutuklanmış, Y.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı