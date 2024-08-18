Menderes'teki orman yangını 7 saati aşkın süredir devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde orman alanında başlayan yangın 7 saati aşkın süredir devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi'nde kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve şase kaynaklı olarak orman alanında başlayan yangın devam ediyor.

Yangına 1 uçak, 3 helikopter, 33 arazöz, 17 su ikmal aracı ve su tankeri, 4 dozer, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, 9 kara aracı, itfaiye ekipleri ve 387 personel ile müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durdurulduğu yangında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Menderes Belediyesi ekipleri ile çevre belediyelerden gelen ekipler de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Öte yandan orman yangını nedeniyle tahliye edilen ev ya da tesisin bulunmadığı belirtildi.