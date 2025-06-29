Menderes’te 5 mahalle tahliye ediliyor

İzmir’in Menderes ilçesinde, saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ederken, alevlerin ulaştığı 5 mahalledeki vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

Menderes’in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergiliyor.

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.