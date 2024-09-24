Menderes’te protesto: Çocuklarının sağlık ve eğitim hakkından tasarruf etmeye zorlayamazsınız!

İzmir’in Menderes ilçesinde Menderes Eğitim Platformu, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okullardaki bütçe ve personel yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Menderes Belediyesi’nin önünde yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda zaten var olan temizlik sorunu bu yıl daha da artarak çocuklarımızın sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığı belirtildi.

Okullarda günde 7,5 saat olmak üzere 3 gün temizlik hizmeti verecek, 2 gün gelmeyeceğini ve temizlik hizmetinin alınmadığı 2 gün ne olacağını soran Menderes Eğitim Platformu sözcüsü Avukat Özlem Balım, “Bu iki gün için velilerden bağış talep edilerek hizmet satın alınacak. Dezavantajlı bölgelerde bağışta bulunamayan yoksul ailelerden ise okulun temizliğini yapması için talepte bulunulacak. Hatta bu okullarda temizlik için öğretmenlerin de katılımı istenecektir. Bu anlamda, okullarda çok sıkıntılı bir süreç başlayacak. Bu durumun salgın hastalıklara yol açması ve ciddi sağlık sorunlarının yaşanması kaçınılmazdır. Daha eğitim öğretimin yeni başladığı bu ilk haftalarda, birçok okulda çöp yığınlarının oluştuğu haberleri basında yer almaya başladı” dedi.

Konunun bir başka boyutunun temizlik hizmetini verecek olan temizlik emekçilerinin ekonomik ve çalışma koşulları olduğunu vurgulayan Balım, “Okullarda temizlik hizmeti vermek için görevlendirilen bu kişiler; günlük 566,73 liradan ayda 6 bin 800,76 lira maaş alacaklar. Yani neredeyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alacaklar. Emeklilik sigortaları olmayacak, sadece kaza sigortası yapılacak. Geçici işçi statüsünde olacaklar, okulların kapandığı tatil dönemlerinde sözleşmeleri bitmiş olacak. Ayrıca, büyük olasılıkla okullarda bir tek temizlik personeli istihdam edilecek. Bir okulu hele öğrenci mevcudu fazla olan büyük bir okulu bir kişinin temizlemesi ve bir sonraki gün için eğitim öğretime hazırlamasının ne kadar güç olacağını tahmin edersiniz. Çocuklarımıza okullarda sağlıklı, temiz bir eğitim ortamı hazırlamaya çalışan temizlik emekçisi kardeşlerimize bu kölelik koşullarının reva görülmesi asla kabul edilemez” diye konuştu.

Sorunun kaynak olmadığını tercih olduğunu belirten Balım, şunları dile getirdi:

“İktidar tercihini emekçi halktan yana değil, sermayeden yana yapmaktadır. Emekçi halkın eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi en temel, en doğal haklarına kaynak bulamayan iktidar hazine garantili kamu özel ortaklığı projeler, kur korumalı mevduat hesapları gibi sermayeye para aktarma araçları söz konusu olduğunda kaynak hemen yaratılıyor ve geciktirilmeksizin ödeme yapılıyor. Derhal okullara, başta temizlik olmak üzere, diğer eğitim harcamalarının karşılanabilmesi için, tüm kamu okullarına yeterli ödenek gönderilmelidir. Okullarda kadrolu, iş güvenceli, insanca çalışma koşullarında ve insanca geçinebileceği ücretle hizmetliler istihdam edilmelidir. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek; velileri, çocuklarının sağlık ve eğitim hakkından tasarruf etmeye zorlayamazsınız.”