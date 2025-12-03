Menderes’te yarın 5 büyük projenin açılışı yapılacak

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, yarın 5 büyük projenin açılışını gerçekleştirecek. Projeler hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Göreve gelirken Menderes’in ihtiyaçlarına yönelik projeler üretip sözler verdik. Artık sözleri yerine getirme devri başladı diyerek kolları sıvadık. Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen ihtiyaçlara öncelik vererek hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Daha yeni başladık; yürüyecek çok hizmet yolu, Menderes’e verecek çok çabamız var” dedi.

Menderes Belediyesi, 5 büyük proje için toplu açılış töreni yapacak. Menderes’te bir ilk olacak olan ve 4 Aralık Perşembe günü saat 11’de başlayacak olan dev açılış programı Menderes Meydan’da yapılacak. Tören ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in göreve gelişinden itibaren hayata geçen Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, Şehit Fethi Sekin Parkı, Pati Park, Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özdere Atatürk Kültür Merkezi’nden oluşan 5 büyük projenin açılışı gerçekleştirilecek.

Ferdi Zeyrek unutulmadı

İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, engelli çocuklar için Menderes’te yapılan en büyük proje olacak. Daha önce atıl halde bulunan Barbaros Mahallesi’ndeki belediyeye ait bina baştan sona yenilenerek engelli bireylere göre modifiye edildi. Yoğun çalışmanın ardından büyük dönüşüm gerçekleştirilen bina engelli çocuklar için kreş haline getirildi. Engelsiz Çocuk Evi’ne bırakılacak olan çocuklar gün boyu eğitmenler ve görevliler eşliğinde oyunlar oynayacak, etkinliklere katılacak, eğlenerek öğrenecek. Bakım hizmetinin yanı sıra çocuklara psiko-sosyal destek hizmeti de verilecek. Yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in isminin verildiği proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırmızı bayrak uygulamasına da layık görüldü. Uygun şartları sağladığı belirlenen proje için kırmızı bayrak açılış gününde göndere çekilecek.

Şehit Fethi Sekin’in adı yaşatıldı

Barbaros Mahallesi’nde bir başka anlamlı proje daha gerçekleştirildi. Yoğun çalışmalar sonucu 1300 metrekarelik alanda yapılan parka geçtiğimiz yıllarda İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırıda hayatını kaybederek şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adı verildi. Parkın içinde 491 metrekare yeşil alan, 400 metrekare sert zemin, 66 metrekarelik amfi oturma alanı, 94 metrekarelik oyun grubu alanının yanı sıra 146 metrekarelik alanda 3 potalı basketbol sahası yer alıyor.

Can dostlar düşünüldü

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in göreve gelirken verdiği sözlerden biri olan Pati Park projesi de ilk 20 aylık süreç içinde hayata geçirildi. Can dostların oyunlar oynayıp, birlikte zaman geçirebilecekleri, vatandaşların oturabilecekleri, içinde bisiklet sürme ve yürüyüş yolunun da olduğu park 1730 metrekareye yayılıyor. Parkta 800 metrekare çim alan, 850 metrekare sert zemin, 80 metrekare kum zeminin yanında piknik masaları, banklar, fitness aletleri, köpek eğitim ve oyun ekipmanları yer alıyor.

Modern hayvan barınağı

Uzun yıllar atıl halde kalan Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de İlkay Çiçek’in göreve gelmesi ile birlikte yapılan atılımlarla hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında tesis baştan sona elden geçirilerek yenilendi. Eksikleri giderilen ve modernize edilen tesiste çevre düzenlemesi de yapılırken tesise çıkan yol da yenilendi. Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde veteriner hekimler gözetiminde kısırlaştırma, aşılama, cerrahi müdahele ve tedavi işlemleri gerçekleştirilecek.

Kültürel faaliyetler artacak

İlk 20 aylık dönemde kültürel faaliyetler konusunda da altın dönem yaşayan Menderes Belediyesi, bu alanda yatırımlara da devam ediyor. Özdere Hizmet Binası’nın altında yer alan ve yıllardır bakımsız halde duran iki katlı bina hayırseverlerin de desteğiyle kültür merkezine dönüştürüldü. Özdere Atatürk Kültür Merkezi adıyla faal olarak kullanılmaya başlanan binada sergiler düzenleniyor, koro ve tiyatro provaları yapılıyor.

"Menderes’e verecek çok çabamız var"

Projeler hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Göreve gelirken Menderes’in ihtiyaçlarına yönelik projeler üretip sözler verdik. Artık sözleri yerine getirme devri başladı diyerek kolları sıvadık. Durmadan yorulmadan çalıştık ve 20 aylık süreye birçok hizmet sığdırdık. Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen ihtiyaçlara öncelik vererek hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Daha yeni başladık; yürüyecek çok hizmet yolu, Menderes’e verecek çok çabamız var” dedi.

Kısıtlı imkanlara rağmen

Sözlerine devam eden Başkan Çiçek, “Bu 5 projeyi de yine kısıtlı imkanları aşarak, özveri göstererek Menderes’e sunduk. 5 projemiz engelli bireylerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız, ailelerimiz, sanatçılarımız, can dostlarımız ve Menderes’te her kesimden insanımıza hitap ediyor. Her yaştan insanımızı ve can dostlarımızı hiçbir hizmetimizde unutmuyoruz. Engelli çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz projeye merhum başkanımız Ferdi Zeyrek’in adını koyduk. Saygı ve rahmetle andığımız başkanımızın adı bizimle bu projede yaşayacak. Şehit polis memurumuz Fethi Sekin’in adını da sonsuza kadar yaşatmak istedik. Bu sebeple rahmet ve minnetle andığımız Şehit Fethi Sekin’in adını parkımıza verdik. Can dostlarımızı unutmadık. Söz verdiğimiz Pati Park projemiz hayata geçti. Yıllardır atıl halde duran Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’miz ve Atatürk Kültür Merkezi’mizi de Mendereslilere kazandırdık” diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımız davetlidir"

“5 büyük projemiz Menderes’e hayırlı olsun” diyerek sözlerine devam eden Çiçek, “Biz, Menderes aşkı ile hizmet etmek için göreve geldik. Bu doğrultuda hareket ettik. Bundan sonraki süreçte de Menderes’imize birçok proje kazandıracağız. Menderes’imize değer katan projelerimizi sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 4 Aralık perşembe günü saat 11’de gerçekleşecek toplu açılış törenimize bekliyoruz” dedi.