Menderes’teki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 10.30 sıralarında Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.