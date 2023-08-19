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Menderes’teki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 15:24
  • Giriş: 19.08.2023 15:24
  • Güncelleme: 19.08.2023 15:25
Kaynak: İHA
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Menderes’teki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 10.30 sıralarında Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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