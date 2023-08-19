Menderes’teki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Ajans Haberleri 19.08.2023 15:24 Giriş: 19.08.2023 15:24

Güncelleme: 19.08.2023 15:25 Kaynak: İHA

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