Mendirek balıkçıya açılmalı

Ekonomi Servisi

Balıkçıların kullandığı İstanbul Yenikapı’da bulunan mendirek, balıkçı teknelerine kapatıldı. Balıkçılar mendireğin kapatılmasına tepki gösterirken İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, Oda tarafından işletilmesi düzenlemesinin mağduriyet yaratmayacağı ve balıkçılığın engellenmeyeceği iddia edildi.

Açıklamada, "Mendirek, gerekli düzenlemelerle daha medeni ve emniyetli bir yer haline getirildikten sonra tekrar denizcilerin hizmetine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Denizciler, "Fırtınada sığınılacak başka alan yok. Balık mevsiminden önce buranın kapatılması deniz ürünlerinde zamma yol açacak" dedi.