Menemen FK 3 puan istiyor
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Denizlispor'u 3-1 yenerek play-off potasına adını yazdıran Menemen FK yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer'e konuk olacak.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Sinan Özcan düdük çalacak. Ev sahibi Sarıyer cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak. 51 puanla 5'inci sırada haftaya giriş yapan Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural galibiyet serisini sürdürüp üst sıralarda kalmak istediklerini söyledi.