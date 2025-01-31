Menemen FK, 3'te 3 peşinde
Kaynak: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Yeni Mersin İdmanyurdu ve Karaman FK maçlarını kazanıp yeniden zirve yarışında iddialı konuma gelen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.
Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda Halil Erdoğan'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Menemen FK teknik direktörü Burhanettin Basatemür, kazanıp seriyi sürdüreceklerini söyledi.
Bu maç öncesi Menemen FK 37 puanla 3'üncü sırada yer alırken; Belediye Derincespor ise 14 puanla 14'üncü durumda.