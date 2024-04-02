Menemen FK, 5’te 5 yapmak istiyor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında yarın Düzcespor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etmek istiyor.

Menemen FK, 33. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında yarın Iğdır Düzcespor’u ağırlayacak.

Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak hakem Hakan Ülker’in yöneteceği müsabaka saat 15.00’te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 54 puanla ligde 5. sırada yer alırken, konuk ekip Düzcespor ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmada İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini elde etmek isterken, konuk ekip Düzcespor da Menemen FK’yı hatasız geçip düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Menemen FK deplasmanda 4-2 kazanan taraf olmuştu.