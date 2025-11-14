Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 14.11.2025 12:15
Kaynak: DHA
Menemen FK'da 3 oyuncu kadro dışı

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da yönetim 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Sarı-lacivertlilerde santrfor Seçim Can Koç (28), sağ bek Eyüp Poyraz (27) ve stoper Onur Akdeniz (28) takımdan çıkarıldı. Üç oyuncunun ödemeler konusunda yönetimle ters düştüğü iddia edildi.

Ligde 12 maçta 19 puan toplayarak 8'inci basamakta yer alan İzmir temsilcisinde Seçim Can, ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atarak dikkat çekmişti. Onur ligde 6 müsabakada görev yaparken, Eyüp ise 12 müsabakada forma giydi.

