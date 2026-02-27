Menemen FK'da Arda Çolak golleri sıraladı

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak play-off yarışından uzaklaşan Menemen FK'nın ara dönemde kiraladığı golcü Arda Çolak üst üste fileleri havalandırmayı başardı. Sezonun ilk yarısında Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 21 yaşındaki forvet, sarı-lacivertlilerde kariyerine hızlı başlangıç yaptı.

Arda Çolak, Menemen FK forması giydiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Genç golcü, Muşspor (D), 68 Aksaray Belediyespor (D) ve Bursaspor müsabakalarında gol sevinci yaşasa da Menemen FK bu maçlardan puansız ayrıldı. Menemen FK pazar günü deplasmanda Arda'nın ilk yarıda görev yaptığı şampiyonluk adaylarından Kahramanmaraş İstiklalspor'la karşı karşıya gelecek.

