Menemen FK'da Başkan Tokul'dan devir açıklaması

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul, kulübün devredileceği iddialarını doğrulayıp açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerde 2 yıldır başkanlığı üstlenerek takıma üst üste 2 kez play-off oynatan Tokul, "Devirle alakalı görüşmeler devam ediyor ancak iddia edildiği gibi Menemen'den kulübe bir talip yok" dedi. Yurtdışından yatırımcı bir firmayla görüştüğünü söyleyen Bilgin Tokul, "Menemen'den bir iş insanının kulübe talip olduğu ise doğru değil. Menemen'den hiçbir talep yok. İlçeden kulübü almak isteyen gelsin ama şu an böyle bir durum yok" açıklamasını yaptı.

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