Menemen FK'da belirsizlik hakim

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig'de son iki sene Play-Off oynamayı başaran Menemen Futbol Kulübü'ne yeni sezon öncesi belirsizlik hakim oldu. Geçen sezon Play-Off'larda Vanspor'a elendikten sonra maratonu tamamlayan sarı-lacivertlilerde yönetim henüz bir adım atmadı. Son iki yıldır takımı yöneten Başkan Bilgin Tokul'dan şu ana kadar bir hamle gelmezken, Tokul ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın kulübün geleceği adına toplantı yapacakları kaydedildi.

Menemen Futbol Kulübü'nde sözleşmesi devam eden oyuncuların da geleceği netleşmedi. İzmir ekibinin kalecisi Enes Sarı, genç savunma oyuncusu Fırat Arslan, hücum oyuncuları Erhan Öztürk ve Seçim Can Koç'a taliplerin olduğu öğrenildi. Sözleşmeleri devam eden bu oyuncuların satılıp satılmayacakları ise yine netlik kazanmadı. Tokul ve Pehlivan'ın en kısa sürede kulübün geleceğini masaya yatıracağı ve yeni sezon öncesi yol haritasının belirleneceği bildirildi.

(FOTOĞRAFLI)