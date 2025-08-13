Menemen FK'da Emre ile devam

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 24 Ağustos'ta başlayacak sezon öncesinde uzun süren suskunluğunu bozup teknik direktörlük görevine Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızlarından Bilal Kısa'yı getiren Menemen Futbol Kulübü iç transfere de başladı. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Emre Keskin'le 1 yıllığına yeniden anlaştı. Son 3 yıldır kadroda yer alan Emre geçen sezon 29'u ilk 11'de 33 maçta görev almıştı. Menemen FK'da kulübü devretme planını rafa kaldıran Başkan Bilgin Tokul, teknik direktör Bilal Kısa ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzalattı. Bilal Kısa takımla ilk antrenmanına çıktı.

FOTOĞRAFLI