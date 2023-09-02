Menemen FK'da hedef 3 puan
Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Karaman FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Isparta 32 Spor'u ağırlayacak.
Menemen İlçe Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.
Ev sahibi sarı-lacivertlilerde, Karaman FK maçında kırmızı kart gören Erhan Kara mücadelede forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 75, kapalı tam 20, öğrenci 10, maraton tam 15, öğrenci 5 ve misafir tribün 15 TL olarak belirlendi.
Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, taraftarın desteği ile kazanıp seri yakalayacaklarını dile getirdi.