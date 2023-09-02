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Menemen FK'da hedef 3 puan

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 12:08
  • Giriş: 02.09.2023 12:08
  • Güncelleme: 02.09.2023 12:08
Kaynak: DHA
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Menemen FK'da hedef 3 puan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Karaman FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Menemen Futbol Kulübü, yarın evinde Isparta 32 Spor'u ağırlayacak.

Menemen İlçe Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. 

Ev sahibi sarı-lacivertlilerde, Karaman FK maçında kırmızı kart gören Erhan Kara mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 75, kapalı tam 20, öğrenci 10, maraton tam 15, öğrenci 5 ve misafir tribün 15 TL olarak belirlendi.

Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, taraftarın desteği ile kazanıp seri yakalayacaklarını dile getirdi.

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