Menemen FK'da imzalar atıldı

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi üst sıralar olan Menemen Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler Vanspor FK'da forma giyen tecrübeli stoper Yusuf Abdioğlu, Gaziantep FK'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Enes Yıkıcı ve Kütahyaspor FSK'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Berkant Şahin Kök'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, son olarak Vanspor FK’da forma giyen tecrübeli stoper Yusuf Abdioğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Enes Yıkıcı’yı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Kulübümüz, son olarak Kütahyaspor FSK’da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Berkant Şahin Kök ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır."