Menemen FK'da İsmail de gitti

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig kulüplerinden Menemen FK'da kaleci Bora Göymen'den sonra santrfor İsmail Kulet de 3'üncü Lig'e yükselen Eskişehirspor'la anlaştı. Eskişehir ekibi 21 yaşındaki golcüyle sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci devresinde Anadolu Üniversitesi'ne kiralanan İsmail, bu takımla çıktığı 13 maçta 4 gol atarak sezonu tamamladı. İzmir ekibinden ayrılan Mazlum Demir Şanlıurfaspor'a Hakkı Türker ise Bursaspor'a gitmişti. Öte yandan kulübün önümüzdeki hafta Ankaralı bir iş insanına devredileceği kulislerde konuşulmaya başladı.