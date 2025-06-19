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Menemen FK'da Mazlum gidiyor

Ajans Haberleri
  • 19.06.2025 14:14
  • Giriş: 19.06.2025 14:14
  • Güncelleme: 19.06.2025 14:14
Kaynak: DHA
Menemen FK'da Mazlum gidiyor

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü'nün kaptanı Mazlum Demir yuvadan uçuyor. Altyapısında yetiştiği kulüpte toplam 11 sezon forma giyen 34 yaşındaki stoperin Şanlıurfaspor'la anlaştığı öğrenildi. Menemen'de 2009-2017 yılları arasında aralıksız oynayan Mazlum, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında da forma giydiği sarı-lacivertlilere önceki sezon devre arasında geri dönmüştü. Sözleşmesi sona eren Mazlum geçen sezon 35 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.

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