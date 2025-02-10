Menemen FK'da Onur Akdeniz takımda kaldı

İZMİR, (DHA)

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nde Onur Akdeniz'in MKE Ankaragücü'ne transferi gerçekleşmedi. Menemen FK ile prensipte anlaşan 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'nün maddi sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle transfer iptal oldu. Ankara'ya gidip sağlık kontrolünden dahi geçen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun apar topar İzmir'e döndüğü ve sezonu Menemen FK'da tamamlayacağı bildirildi. İki kulüp Onur Akdeniz'in transferi için 6 milyon TL'ye anlaşma sağlamıştı.