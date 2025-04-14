Menemen FK'da seri bitti

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Serik Belediyespor'a 3-1 yenilen Play-Off hattındaki Menemen FK'nın galibiyet serisi sona erdi. Üst üste evinde Giresunspor ve Diyarbekirspor'u yenerek ilk 6 yolunda avantajı eline geçiren sarı-lacivertliler, Serik Belediyespor'a mağlup olmasına rağmen 6 puan farkla 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kalan 3 maçta gereken sonuçları alarak Play-Off'ta oynamaya hak kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Basatemür, "Antalya'ya kazanmak için gittik ama beklemediğimiz yenilgi aldık. Sonuçta iddiamızı koruyoruz, iyi bir konumdayız ama işi garantilemeden erken konuşamayız" dedi.