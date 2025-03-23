Menemen FK'da son saniye mutluluğu

İZMİR, (DHA)- 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü, 90+8'inci dakikada attığı golle evinde Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, son saniyede Mazlum'un golüyle yenilgiden kurtuldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, alınan 1 puanın kendileri için değerli olduğuna dikkat çekti. Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Basatemür, "7'nci sıradaki takımla aramızda 10 puanlık fark var. Yerimizi daha da sağlamlaştırmak ve 1'inci Lig'e yükselmek için mücadele etmek istiyoruz. Zor bir maçı geride bıraktık. Kaybetmemek bizim için güzel oldu" diye konuştu.