Menemen FK - Denizlispor: 3-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, son iki maçını kazanıp çıkışa geçen küme düşme potasındaki Denizlispor'u evinde 3-1 mağlup etti.

Menemen FK, 27'nci dakikada Mertcan'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0.

Özkan 41'inci dakikada sahne alıp skoru 2-0'a getirdi. İlk devreyi 2-0 üstünlükle noktalayan sarı-lacivertliler, 70'inci dakikada Samet'in golüne engel olamadı: 2-1.

Menemen FK, 78'inci dakikada Kemal'le skoru 3-1'e getirdi ve bu skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Menemen FK 3'te 3 yapıp puanını 51'e çıkararak bay geçtiği haftanın ardından tekrar play-off hattına yerleşti.

Bu maça kadar 2'de 2 yapan Denizlispor ise 27 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.