Menemen FK, deplasmanda kayıp

İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Mardin 1969'a deplasmanda 88'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Menemen FK, dış sahada yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi. Sezonun ilk 2 deplasman maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, gurbette çıktığı son 4 müsabakada 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan bıraktı. İzmir temsilcisi bu periyotta Kırklarelispor ve Gebzespor'la berabere kalıp; Bursaspor ve Mardin 1969'a boyun eğdi. Grupta 19 puanda kalan Menemen ekibi bir basamak düşerek 8'inci sıraya geriledi. İlk 5'le arasındaki puan farkı 2'den 4'e yükselen sarı-lacivertliler, pazar günü 3 puan önündeki Ankara Demirspor'u konuk edecek.