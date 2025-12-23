Giriş / Abone Ol
Menemen FK devreye umutlu girdi

Ajans Haberleri
  • 23.12.2025 12:52
  • Giriş: 23.12.2025 12:52
  • Güncelleme: 23.12.2025 12:52
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde 1461 Trabzon FK'yla 2-2 berabere kalan Menemen FK devre arasına Play-Off yarışında girdi. Ligde 3 haftadır bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından maçlara çıkmadığı için 18 Aralık'ta küme düşürülen Yeni Malatyaspor ile takvime göre yarına ertelenen karşılaşmadan da hükmen 3 puanı hanesine yazdıracak. Menemen FK, bu galibiyet de puan tablosuna resmen işlenince ilk yarıyı 29 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde tamamlayacak.

