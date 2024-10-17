Menemen FK, dış sahada 4’te 4 yaptı

Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı dış saha maçlarında 4’te 4 yaparak önemli bir başarıya imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon dış sahada sergilediği performansla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Şu ana kadar evinden uzakta 4 maç oynayan sarı-lacivertliler, önemli bir başarıya imza attı.

Karaman FK’yı 2-1, Nazilli Belediyespor’u 4-1, Elazığspor’u 3-0 ve Giresunspor’u ise 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Özellikle üst üste oynadığı son iki deplasman maçında gol yemeyen Menemen FK’da, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür takımın bu performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Son iki dış saha maçına da değinen Basatemür, “Son iki deplasman maçında gol yemedik. Bu takım savunmamızın iyi olduğunu gösteriyor. Kalecimiz olsun savunmamız olsun elbette işlerini yapıyorlar ama savunma sadece onlardan oluşmuyor. Zaten oluşmaması da gerekiyor. Takım savunması diye bir şey var biz bunu başarılı bir şekilde yapıyoruz. Tüm takım halinde yaptığımız iyi savunma kalemizde az pozisyon görmemize sebep oluyor ve gol yemeden son iki maçımızı atlattık. Tabii ki amacımız bu şekilde devam etmek. Takım savunmamızdan vazgeçmememiz gerekiyor. Bunun karşılığını aldık umarım almaya da devam ederiz” diye konuştu.