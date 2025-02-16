Menemen FK - Elazığspor: 2-1

İZMİR, (DHA)

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK önemli rakiplerinden Elazığspor'u evinde 2-1 yenmeyi başardı. Menemen FK 13'üncü dakikada Erhan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Elazığspor 45'inci dakikada Muhammed'in golüyle beraberliği yakaladı ve ilk devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Menemen FK, 52'nci dakikada Seçim Can'ın golüyle bir kez daha üstünlüğü aldı: 2-1. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Menemen FK 44 puana yükselip Play-Off'taki yerini sağlamlaştırdı. Elazığspor ise 45 puanda kaldı.