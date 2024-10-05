Menemen FK, Elazığspor deplasmanında
Kaynak: İHA
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 6. hafta mücadelesinde Elazığspor’a konuk olacak.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 6. hafta mücadelesinde yarın Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Demirkıran yönetecek.
Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla ikinci basamakta yer alırken, Elazığspor’da İzmir ekibiyle aynı puana sahip olarak averajla 3. sırada bulunuyor.