Menemen FK ev sahibi avantajı için oynayacak

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer almayı garantileyen Menemen Futbol Kulübü yarın normal sezonun son haftasında ilk 6'da yer almayı hedefleyen Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la evinde kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Gürcan Hasova düdük çalacak. Menemen FK maçı kazandığı takdirde ligi 4'üncü sırada bitirecek ve Play-Off etabında ev sahibi takım olma avantajını elde edecek. Son haftaya 56 puanla 6'ncı basamakta giren Beyoğlu Yeni Çarşıspor da garanti peşinde koşacak. İstanbul ekibi sahadan 3 puanla ayrılırsa resmen adını Play-Off'a yazdıracak. Kayıp halinde Beyoğlu Yeni Çarşı takımı ilk 6'ya kalabilmek adına 1 puan önünde yer aldığı Karacabey Belediyespor'un puan kaybını bekleyecek.

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