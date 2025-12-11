Menemen FK evinde Aliağa FK ile oynayacak

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta maçlarını kazanan iki İzmir ekibi Menemen Futbol Kulübü ve Aliağa Futbol yarın 15'inci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Konuk Aliağa Futbol'da bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti alan isimlerin yanı sıra sarı kart cezalısı orta saha Hasan Kılıç müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen hafta Somaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek üst sıralar için umutlanan 22 puana sahip 9'uncu Menemen FK'nın teknik direktörü Bilal Kısa çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Aliağa takımı kaliteli bir kadroya sahip, zirve yarışında yer alıyor. Biz de kazanıp çıkışa geçtik. Taraftarımızın desteği ile yine galip gelmek istiyoruz" dedi.

Evinde Kırklarelispor'u 3-0 yenerek 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Aliağa FK'nın teknik patronu Polat Çetin ise İzmir derbisini kazanıp şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemediklerini dile getirdi.

