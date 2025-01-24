Menemen FK evinde Karaman FK ile oynayacak

İZMİR, (DHA) - 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu takımını 5-0 yenerek üst sıralar için umutlanan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Birkan Altındaş yönetecek. Sıralamada 24 puanla 3'üncü basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, seri yakalamak istediklerini söyledi. Mersin'de kazanıp moral bulduklarını belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıya iyi başladık. Devamını getirmeliyiz. Yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyoruz" dedi.