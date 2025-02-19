Menemen FK evinde kayıp istemiyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Elazığspor'u 2-1 yenerek Play-Off'taki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü, son haftalarda iç sahada kritik galibiyetlere imza attı. Karaman FK, Nazillispor ve Elazığspor'u yenerek sahasında 3'te 3 yapan Menemen FK, bu hafta yine evinde oynayacağı Giresunspor karşılaşmasına odaklandı. Puanı bulunmayan son sıradaki rakibini yenerek bir engeli daha aşmak isteyen İzmir ekibinde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, her rakibe saygı duyduklarını söyledi.

İç sahada oynanacak bütün maçları kazanmak istediklerini, deplasmanlardan da yeterli puanları almayı hedeflediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Sezonun ikinci yarısına etkili bir giriş yaptık. Şu an Play-Off hattındayız ve 7'nci sıradaki takımla aramızda 9 puanlık fark var. Biz işimize odaklanacağız. Sezon sonunda üst sıralarda olmak istiyoruz. İçeride Giresunspor maçını mutlak kazanmalıyız" dedi.