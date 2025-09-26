Menemen FK evinde sahaya çıkacak

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Kırklarelispor ile golsüz berabere kalan ve 10 puana sahip 4'üncü sıradaki Menemen Futbol Kulübü yarın 6'ncı hafta maçında evinde Muşspor'la oynayacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Ligde 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakipleri Muşspor'un da kendileri gibi bir performans sergilediğini belirterek, "Muşspor bizim gibi 10 puan topladı. Biz kazanıp aradaki farkı açmayı hedefliyoruz. En iyi şekilde mücadele edip, taraftarımızın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI