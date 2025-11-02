Menemen FK – Fethiyespor: 2-1

İZMİR, (DHA)- 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta orta sıralarda yer alan Menemen Futbol Kulübü ve Fethiyespor’un maçında gülen taraf ev sahibi Menemen oldu. Rakibini 2-1 yenen Menemen FK 4 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Maçın 29’uncu dakikasında Fethiyespor, Mehmet Kaan’ın golüyle öne geçti: 0-1. Menemen FK takımı 38’inci dakikada Hakan’la rakibine karşılık verdi: 1-1. Menemen FK 82’nci dakikada Efe Taylan’ın golüyle 2-1’lik skoru buldu. Bu sonucun ardından Menemen FK 19 puana yükseldi ve üst sıralar için umutlandı. Fethiyespor ise 12 puanda kaldı.