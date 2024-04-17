Menemen FK garanti peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayan Play-Off potasındaki Menemen Futbol Kulübü bu hafta işini garantiye almayı hedefliyor.

Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler maçı kazanıp Isparta 32 Spor'un İnegölspor karşısında puan kaybını bekleyecek. Isparta 32 Spor'un 5 puan önünde yer aldıklarını belirten teknik direktör Yılmaz Vural, "Bitime 3 maç kaldı. Play-Off için önemli bir avantaja sahibiz. Biz bu hafta kazanır, Isparta takımı da kayıp yaşarsa işimizi garantileyeceğiz. Önce Play-Off'u garantileyip ardından sıralamaya göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Tek hedefimiz yol ne kadar uzun olursa olsun üst lige yükselmek" dedi.