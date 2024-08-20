Menemen FK, hazırlık maçında galip

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bir yandan günde çift antrenmanla çalışmaları gerçekleştiren İzmir ekibi, bir yandan da hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor.

İlk hazırlık maçında Somaspor’u 2-1 mağlup eden Menemen FK, ikinci hazırlık maçında da Altay’a 5-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, son hazırlık maçında da Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen müsabakayı Menemen FK 4-3 kazanmayı başardı. Ev sahibi olan Menemen FK’nın gollerini Burak Yeşilay (2) ve Onat Kutay Kurt (2) kaydetti.

Böylece Menemen FK, şu ana kadar oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almış oldu. Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Cumartesi günü de Karşıyaka ile hazırlık maçına çıkacak.