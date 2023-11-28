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Menemen FK iç sahada kayıp

Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, Uşakspor’dan evinde en kötü ikinci takım konumunda bulunuyor.

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 14:49
  • Giriş: 28.11.2023 14:49
  • Güncelleme: 28.11.2023 14:49
Kaynak: İHA
Menemen FK iç sahada kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon iç sahada gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

Taraftarının önünde 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Durum böyle olunca Menemen FK, ligdeki iç saha performansıyla Uşakspor’dan sonra en kötü takım konumunda bulunurken Teknik Direktör Yılmaz Vural ve yardımcılarının ise bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. 

Öte yandan Menemen FK, 2 Aralık Cumartesi günü play-off hattındaki rakibi İskenderunspor’a konuk olacak. 


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