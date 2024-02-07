Menemen FK, iç sahada kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak taraftarının önünde galibiyete hasret kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Yılmaz Vural yönetiminde seri galibiyetlere imza atarak puan tablosunda play-off bölgesine kadar yükselen Menemen FK, son haftalarda gösterdiği iç saha performansıyla da taraftarlarını üzdü.

20. hafta mücadelesinde evinde Karaman FK ile berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra 22. hafta da yine evinde Arnavutköy ile yenişemedi.

Bu kötü gidişatı galibiyetle sonlandırmak isteyen Menemen FK, hafta sonu oynanan 24. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor’a da kaybedince iç sahadaki galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu.

Yılmaz Vural ve yardımcılarının bu konuyu çözmek için oyuncularla görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilirken, iç sahada kapanan rakiplere karşı da antrenmanlarda taktik çalışmalarına ağırlık verildiği öğrenildi.