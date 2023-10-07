Menemen FK, İnegöl deplasmanına çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 24Erzincanspor ve Fethiyespor maçlarını kazanıp Play-Off hattına yerleşen 10 puana sahip Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda İnegölspor'un rakibi olacak.

İnegöl İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Can Cengiz görev alacak. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını kaydederek, "Rakibimizin son sırada olması kimseyi rehavete sokmamalı. Zor bir maç olacak. Biz kendi işimize bakacağız. Kazanıp zirve yarışında iddialı duruma gelmeyi amaçlıyoruz" dedi.