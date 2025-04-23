Menemen FK işi sıkı tutacak

İZMİR, (DHA)

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenip Play-Off oynamayı bitime 2 maç kala garantileyen Menemen Futbol Kulübü, işini sıkı tutacak. Kalan 2 maçta Karacabey Belediyespor (D) ve Beyoğlu Yeni Çarşı takımlarıyla oynayacak sarı-lacivertliler normal sezonu tamamlayıp 1'inci Lig için mücadele edecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Zaman zaman kazanamama serileri yakalasak da sezon içinde takım olarak hedefimize ulaştık. Ancak işimiz henüz bitmedi. Zorlu bir periyot bizi bekliyor. Çok daha fazla çalışacağız ve her maça final niteliğinde hazırlanacağız" dedi. Menemen FK, 61 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.